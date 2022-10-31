«Ювентус» и «Милан» заинтересованы в Одриосоле

Защитник «Реала» Альваро Одриосола может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Одриосолой интересуются в «Ювентусе» и «Милане». По информации источника, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не видит для испанца место в своих построениях, поэтому готов отдать его в другой клуб.

26-летний футболист в сезоне2021/22 уже выступал в серии А за «Фиорентину». В нынешнем сезоне он ни разу не вышел на поле в составе «Реала».