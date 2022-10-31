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Сегодня, 11:30

«Ювентус» и «Милан» заинтересованы в Одриосоле

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Защитник «Реала» Альваро Одриосола может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Одриосолой интересуются в «Ювентусе» и «Милане». По информации источника, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не видит для испанца место в своих построениях, поэтому готов отдать его в другой клуб.

26-летний футболист в сезоне2021/22 уже выступал в серии А за «Фиорентину». В нынешнем сезоне он ни разу не вышел на поле в составе «Реала».

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/i-mercato-no-stop-i-indiscrezioni-trattative-e-retroscena-del-25-ottobre-1748102
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И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 12 6 3 3 20-12 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
14
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
15
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
16
 Жирона 12 2 4 6 16-20 10
17
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
18
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
19
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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30 тур
31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.10 22:00
Мальорка – Эспаньол
 1 : 1
29.10 15:00
Альмерия – Сельта
 3 : 1
29.10 17:15
Кадис – Атлетико
 3 : 2
29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
 0 : 1
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 0 : 1
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
 2 : 0
30.10 18:15
Реал – Жирона
 1 : 1
30.10 20:30
Атлетик – Вильярреал
 1 : 0
30.10 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 2
31.10 23:00
Эльче – Хетафе
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 10 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 10 1 5
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