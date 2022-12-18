«Реал» присматривается к 17-летнему Витору Роке. Скауты следят за бразильцем уже несколько месяцев

«Реал» интересуется 17-летним нападающим «Атлетико Паранаэнсе» Витором Роке, сообщает Globo.

По данным источника, скауты мадридского клуба уже несколько месяцев следят за выступлениями игрока. Официального предложения от «Реала» пока не поступало, но руководство «Атлетико Паранаэнсе» оценивает игрока в 100 миллионов евро.

Ранее «Реал» подписал 16-летнего форварда «Палмейраса» Эндрика за 35 миллионов евро плюс 25 — в виде бонусов.

Контракт Роке с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 31 мая 2027 года. В этом сезоне он провел 38 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.