Бускетс покинет «Барселону» в конце сезона, несмотря на уговоры Хави

Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс покинет клуб в конце этого сезона, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, удержать хавбека не смог даже главный тренер каталонцев Хави. Контракт Бускетса с «Барсой» истекает летом 2023 года.

16 декабря игрок объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

В сезоне-2022/23 БУскетс провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.