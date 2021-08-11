«Реал» хочет продать Эдегора

«Реал» планирует продать полузащитника Мартина Эдегора в ближайшие недели. Как сообщает Marca, мадридский клуб не намерен оставлять в команде недовольного игрока.

Ранее появилась информация, что «Арсенал» следит за ситуацией с Эдегором.

В прошлом сезоне Эдегор выступал за «Арсенал» на правах аренды с января по май 2021 года. В 20 матчах за команду из Лондона он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.