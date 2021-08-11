Президент «Вильярреала» рассмеялся на вопрос об интересе к Юмтити

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг Альфонсо опроверг интерес к защитнику «Барселону» Самюэлю Юмтити. Как сообщает El Larguero, главе клуба был задан вопрос, хочет ли он заполучить французского игрока, тот в ответ рассмеялся и сказал: «Нет».

Ранее появилась информация, что каталонцы хотят продать 27-летнего Юмтити или отдать его в аренду. Однако игрок хочет выступать в клубе из Лиги чемпионов.

В сезоне-2020/21 Юмтити сыграл в 16 матчах за сине-гранатовых. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 8 миллионов евро.