«Реал» хочет заполучить де Лигта летом

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт попал в сферу интересов «Реала», сообщает El Mundo Deportivo.

Мадридский клуб планирует укрепить линию обороны летом и попытаеся приобрести голландского защитника. Руководство «сливочных» рассматривает 20-летнего игрока в качестве потенциальной замены Серхио Рамосу и сменщика для Рафаэля Варана.

Де Лигт перешел в «Ювентус» прошлым летом из «Аякса» за 85 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провел 27 матчей за «бьянконери», отличившись двумя голами.