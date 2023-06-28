«Реал» хочет выкупить полузащитника «Фенербахче» Гюлера

«Реал» заинтересован в покупке полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера, сообщает ESPN.

Сумма отступных в размере 17,5 миллиона евро за 18-летнего турка является привлекательной опцией для мадридцев. В то же время, «Королевский клуб» рассчитывает снизить сумму агентских выплат за игрока, которая может сделать трансфер намного дороже.

Гюлер — воспитанник «Фенербахче». В сезоне-2022/23 хавбек забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.