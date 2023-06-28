«Реал» хочет выкупить полузащитника «Фенербахче» Гюлера
«Реал» заинтересован в покупке полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера, сообщает ESPN.
Сумма отступных в размере 17,5 миллиона евро за 18-летнего турка является привлекательной опцией для мадридцев. В то же время, «Королевский клуб» рассчитывает снизить сумму агентских выплат за игрока, которая может сделать трансфер намного дороже.
Гюлер — воспитанник «Фенербахче». В сезоне-2022/23 хавбек забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
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2
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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14
|Кадис
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|0-0
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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|0-0
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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Севилья – Валенсия
|- : -
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Вильярреал – Бетис
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