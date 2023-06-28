«Атлетико» согласовал покупку защитника «Сельты» Галана
«Атлетико» договорился о трансфере защитника «Сельты» Хави Галана, сообщает журналист Николо Скира.
Мадридский клуб заплатит за 28-летнего испанца 5 миллионов евро. Также в сделку будет включен защитник Ману Санчес, который продолжит карьеру в клубе из Виго.
Хави Галан выступает за «Сельту» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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