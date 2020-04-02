«Реал» хочет получить за Бэйла и Хамеса 100 миллионов евро

«Реал» надеется получить минимум 100 миллионов евро для работы на трансферном рынке, который с большой долей вероятности претерпит изменения из-за пандемии коронавируса, сообщает Mundo Deportivo. Мадридцы намерены продать Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса. Контракт форварда рассчитан до лета 2022 года, полузащитника — до 2021-го.

Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего колумбийца в 40 миллионов евро. В его приобретении заинтересованы клубы АПЛ — «Арсенал», «Челси» и «Вулверхэмптон». Ранее на правах аренды он выступал за «Баварию».

Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего валлийца также в 40 миллионов евро. Мадридцев не устраивает травматичность игрока и его характер.

Эти деньги «Реал» хочет потратить на приобретение форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна и полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга.