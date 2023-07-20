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Сегодня, 03:41

Альваро Родригес не сыграет за «Реал» в США

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Альваро Родригес неожиданно исключен из состава мадридской команды на предсезонное турне по США, сообщает Football Espana.

Ожидалось, что 19-летний форвард станет частью основного состава команды в новом сезоне.

В США «Реал» планирует провести товарищеские матчи с «Миланом», «Манчестер Юнайтед», «Барселоной» и «Ювентусом».

Альваро Родригес. 7 фактов о юноше, спасшем «Реал» в дерби с «Атлетико». Альваро Родригес в будущем заменит Бензема?
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 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
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 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
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 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
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