«Реал» больше всех в чемпионате Испании выиграл от судейских решений. «Барселона» — в конце рейтинга
11:26
Подведены итоги судейства в завершившемся чемпионате Испании. При подсчете учитывались пенальти, удаления, карточки и другие показатели.
Наибольшую выгоду от решений арбитров получил мадридский «Реал», который стал чемпионом. В первую пятерку также вошли: «Атлетико», «Сельта», «Севилья» и «Вильярреал». «Барселона» в рейтинге заняла 15-е место. Она стала вице-чемпионом.
«Барселона» закончила чемпионат с отрицательным балансом судейских решений в трех основных статистических показателях (пенальти, удаления и желтые карточки) впервые с сезона-1995/96.
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