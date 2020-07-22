Подведены итоги судейства в завершившемся чемпионате Испании. При подсчете учитывались пенальти, удаления, карточки и другие показатели.

Наибольшую выгоду от решений арбитров получил мадридский «Реал», который стал чемпионом. В первую пятерку также вошли: «Атлетико», «Сельта», «Севилья» и «Вильярреал». «Барселона» в рейтинге заняла 15-е место. Она стала вице-чемпионом.

«Барселона» закончила чемпионат с отрицательным балансом судейских решений в трех основных статистических показателях (пенальти, удаления и желтые карточки) впервые с сезона-1995/96.