«Жирона» в меньшинстве сыграла вничью с «Альмерией»

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«Жирона» на выезде сыграла вничью с «Альмерией» в матче 20-го тура испанской ла лиги — 0:0.

Гости остались в меньшинстве на 80-й минуте. Красную карточку получил Алеиш Гарсия.

«Жирона» (49 очков) поднялась на первое место в ла лиге. «Альмерия» (6) продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Испании.