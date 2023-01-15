«Реал» — «Барселона»: Педри довел преимущество каталонского клуба до крупного

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Барселоны» Педри забил гол в финальном матче за Суперкубок Испании против «Реала».

Во втором тайме полузащитник довел преимущество каталонского клуба до крупного — 3:0.

ВАР просматривал эпизод на возможный офсайд, но взятие ворот было засчитано.