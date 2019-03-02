"Реал" – "Барселона": видеотрансляция матча в 22.45

В матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 2 марта, "Реал" принимает "Барселону".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Команды встречались 27 февраля в ответном матче Кубка Испании и эта встреча завершилась победой "Барсы" 3:0. "Реал" не может победить каталонцев четыре матча подряд.

Следить за матчем "Реал" – "Барселона" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.45 (время московское).

Текстовая онлайн-трансляция матча "Реал" – "Барселона", начало – в 22.45 (мск)

Чемпионат Испании: турнирная таблица лиги 1, расписание и результаты игр