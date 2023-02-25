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Судейство

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«Реал» — «Атлетико»: в Испании Корреа удалили, а в РПЛ показали бы желтую. Испортил ли арбитр мадридское дерби?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Хесус Хиль Мансано.
Фото Global Look Press

На 64-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Реал» — «Атлетико» (1:1) при счете 0:0 арбитр Хесус Хиль Мансано, не раздумывая, показал красную карточку игроку гостей Анхелю Корреа и удалил его с поля. В том моменте один из футболистов «Атлетико» собирался ввести мяч в игру и произвести вбрасывание его из-за боковой линии. Корреа в центре поля отреагировал на действия Антонио Рюдигера, который его приобнял, попытался выиграть позицию и отпихнул мощного соперника рукой.

Выглядело это как удар локтем в область груди, к тому же защитник «Реала» упал на газон, что, конечно, произвело впечатление на судью.

Хиль Мансано, видимо, расценил удар Корреа как умышленное действие и проявление агрессии вне борьбы за мяч, который еще не был введен в игру. В таком случае у судьи были основания поступить именно так, как он поступил. Видеоассистенты, посмотрев повторы, не вмешались.

Оппоненты арбитра, а этот момент с учетом статуса матча, безусловно, уже широко обсуждается, считают, что следовало ограничиться вынесением предупреждения. Ударом то, что сделал Корреа, можно назвать с натяжкой. Скорее он попытался отпихнуть здоровенного Рюдигера. Футболист «Атлетико» попал сопернику в область груди, а не в лицо. В России, если судить по нескольким эпизодам из первой части чемпионата страны, за такой фол, скорее всего, показали бы желтую карточку.

Анхель Корреа
ФК Атлетико
ФК Реал
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«Реал» и «Атлетико» не смогли выявить победителя в мадридском дерби

В текущем сезоне ла лиги было показано 96 красных карточек, в шесть раз больше, чем в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
14
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
15
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
16
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
17
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
19
 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 2 : 1
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 1 : 0
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 1 : 1
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 15 2 2
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