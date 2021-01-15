«Атлетик» обыграл «Реал» и вышел в финал Суперкубка Испании

«Атлетик» из Бильбао переиграл «Реал» в 1/2 финала Суперкубка Испании (2:1). Полузащитник баскского клуба Рауль Гарсия в первом тайме оформил дубль. После перерыва форвард мадридцев Карим Бензема забил гол-престижа.

В финале Суперкубка Испании «Атлетик» сыграет с «Барселоной». Матч состоится 17 января.

Суперкубок Испании

1/2 финала

«Реал» — «Атлетик» — 1:2 (0:2)

Голы: Рауль Гарсия, 18 (0:1). Рауль Гарсия, 38 — с пенальти (0:2). Бензема, 73 (1:2).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан (Начо, 46), Менди, Модрич (Вальверде, 67), Кроос, Каземиру, Бензема (Диас, 88), Азар (Винисиус Жуниор, 67), Васкес, Асенсио.

«Атлетик»: Симон, Баленсиага (Вильялибре, 79), Де Маркос, Иньиго Мартинес, Капа (Лекуэ, 68), Нуньес, Рауль Гарсия (Морсильо, 79), Дани Гарсия, Венседор (Весга, 68), Икер Муниаин (Беренгер, 71), Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Васкес, 37. Капа, 56. Кроос, 83. Дани Гарсия, 84. Симон, 88.

Судья: Мартинес Мунуэра.

14 января. Малага. Стадион «Ла-Росаледа».