«Реал» не сумел обыграть «Райо Вальекано» в ла лиге

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 25-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Счет на 3-й минуте открыл форвард «сливочных» Хоселу с передачи Федерико Вальверде. Хозяевам удалось отыграться благодаря голу Рауля де Томаса, который реализовал пенальти на 27-й минуте.

В концовке матча команда Карло Анчелотти осталась в меньшинстве — на 90+5-й минуте вторую желтую карточку получил Дани Карвахаль. Он получил первое предупреждение за две минуты до этого эпизода.

«Реал» (62 очка) продолжает лидировать в ла лиге. «Райо Вальекано» (25) сумел прервать серию из трех поражений подряд и поднялся на 14-е место в турнирной таблице.