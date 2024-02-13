Рангник может возглавить «Барселону»

Бывший управляющий директор «Локомотива» Ральф Рангник рассматривается на должность главного тренера «Барселоны», сообщает Sport.

По данным источника, в кандидатуре немецкого специалиста заинтересован президент сине-гранатовых Жоан Лапорта.

На данный момент 65-летний тренер возглавляет сборную Австрии. Ранее он работал в «Манчестер Юнайтед», «Локомотиве» и «Лейпциге».