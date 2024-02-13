Рангник может возглавить «Барселону»
Бывший управляющий директор «Локомотива» Ральф Рангник рассматривается на должность главного тренера «Барселоны», сообщает Sport.
По данным источника, в кандидатуре немецкого специалиста заинтересован президент сине-гранатовых Жоан Лапорта.
На данный момент 65-летний тренер возглавляет сборную Австрии. Ранее он работал в «Манчестер Юнайтед», «Локомотиве» и «Лейпциге».
Нынешний тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. 44-летний специалист возглавил команду в 2021 году.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|19
|4
|1
|52-15
|61
|
2
|Жирона
|24
|17
|5
|2
|52-29
|56
|
3
|Барселона
|24
|15
|6
|3
|50-33
|51
|
4
|Атлетико
|24
|15
|3
|6
|45-26
|48
|
5
|Атлетик
|24
|13
|7
|4
|42-21
|46
|
6
|Бетис
|24
|9
|11
|4
|28-25
|38
|
7
|Р. Сосьедад
|24
|9
|10
|5
|32-22
|37
|
8
|Лас-Пальмас
|24
|10
|5
|9
|25-20
|35
|
9
|Валенсия
|24
|10
|5
|9
|29-29
|35
|
10
|Хетафе
|24
|8
|9
|7
|32-33
|33
|
11
|Осасуна
|24
|8
|5
|11
|27-36
|29
|
12
|Алавес
|24
|7
|6
|11
|24-31
|27
|
13
|Вильярреал
|24
|6
|7
|11
|34-46
|25
|
14
|Р. Вальекано
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|
15
|Мальорка
|24
|4
|11
|9
|21-31
|23
|
16
|Севилья
|24
|5
|8
|11
|30-37
|23
|
17
|Сельта
|24
|4
|8
|12
|26-35
|20
|
18
|Кадис
|24
|2
|11
|11
|15-33
|17
|
19
|Гранада
|24
|2
|7
|15
|26-48
|13
|
20
|Альмерия
|24
|0
|7
|17
|22-51
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
|17.02
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|- : -
|17.02
|18:15
|
Осасуна – Кадис
|- : -
|17.02
|20:30
|
Сельта – Барселона
|- : -
|17.02
|23:00
|
Валенсия – Севилья
|- : -
|18.02
|16:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
|18.02
|18:15
|
Гранада – Альмерия
|- : -
|18.02
|20:30
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|18.02
|23:00
|
Бетис – Алавес
|- : -
|19.02
|23:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|18
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|16
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
Новости