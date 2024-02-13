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Моуринью обязали выплатить задолженность по налогам в Испании

Виктория Кравченко
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Португальский тренер Жозе Моуринью должен выплатить задолженность по налогам за 2011 и 2012 годы. Этот факт подтвердила палата по административным спорам Верховного суда Испании, сообщает Mundo Deportivo.

В 2018 году суд отклонил иск тренера, который касается налога на доходы физических лиц (IRPF) с 2010 по 2012 год, из-за чего был наложен налоговый штраф в размере 571 тысячи евро и заключено мировое соглашение в размере 881,3 тысячи евро. Позднее штраф был отменен. Задолженность за 2010 год утратила силу, однако решение по 2011 и 2012 годам осталось без изменений.

Моуринью обжаловал расчеты за эти два года. Он сослался на неправильную оценку экономического суда по налогообложению в отношении платежей, полученных в результате посредничества по его контракту с «Реалом». Апелляция была отклонена.

Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Вместе с ним клуб стал чемпионом Испании, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он возглавил летом 2021 года. 16 января он покинул свой пост. 12 февраля сообщалось, что он приступил к изучению немецкого языка перед назначением в «Баварию».

Жозе Моуринью
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2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 24 15 6 3 50-33 51
4
 Атлетико 24 15 3 6 45-26 48
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Лас-Пальмас 24 10 5 9 25-20 35
9
 Валенсия 24 10 5 9 29-29 35
10
 Хетафе 24 8 9 7 32-33 33
11
 Осасуна 24 8 5 11 27-36 29
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 24 6 7 11 34-46 25
14
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
15
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
16
 Севилья 24 5 8 11 30-37 23
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 Сельта 24 4 8 12 26-35 20
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 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
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