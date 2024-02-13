Моуринью обязали выплатить задолженность по налогам в Испании

Португальский тренер Жозе Моуринью должен выплатить задолженность по налогам за 2011 и 2012 годы. Этот факт подтвердила палата по административным спорам Верховного суда Испании, сообщает Mundo Deportivo.

В 2018 году суд отклонил иск тренера, который касается налога на доходы физических лиц (IRPF) с 2010 по 2012 год, из-за чего был наложен налоговый штраф в размере 571 тысячи евро и заключено мировое соглашение в размере 881,3 тысячи евро. Позднее штраф был отменен. Задолженность за 2010 год утратила силу, однако решение по 2011 и 2012 годам осталось без изменений.

Моуринью обжаловал расчеты за эти два года. Он сослался на неправильную оценку экономического суда по налогообложению в отношении платежей, полученных в результате посредничества по его контракту с «Реалом». Апелляция была отклонена.

Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Вместе с ним клуб стал чемпионом Испании, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он возглавил летом 2021 года. 16 января он покинул свой пост. 12 февраля сообщалось, что он приступил к изучению немецкого языка перед назначением в «Баварию».