Кураньи уверен, что у Захаряна все получится в Европе

Бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением о карьере полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Захарян правильно сделал, что перешел в «Реал Сосьедад», переехал в европейскую топ-лигу. Для развития карьеры это верное решение. «Сосьедад» — команда высокого уровня, Арсен получит там бесценный опыт. Думаю, что у Захаряна все получится в Европе, нужно немного подождать. Скоро Арсен полностью адаптируется, выучит язык, привыкнет и ему будет проще. Он талантливый игрок, который будет развиваться в чемпионате Испании», — приводит слова Кураньи «РБ Спорт».

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го.

20-летний россиянин провел 25 матчей за испанскую команду во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.