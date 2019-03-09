Рамос может уйти в "Ювентус" в случае возвращения Моуринью в "Реал"

Защитник "Реала" Серхио Рамос может покинуть клуб в случае назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера, информирует AS со ссылкой на Calciomercato.it.

32-летний капитан негативно относится к идее возвращения португальского специалиста, так как остался с ним не в лучших отношениях. Кроме того, у Рамоса конфликт с президентом "Королевского клуба" Флорентино Пересом.

"Ювентус" может воспользоваться ситуацией и заполучить защитника. В трансфере может помочь агент Жорже Мендеш, представляющего интересы нападающего Криштиану Роналду, который также ранее перешел из "Реала" в "Ювентус".