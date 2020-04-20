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Ракитич требует признать «Барселону» чемпионом в случае завершения сезона

06:58
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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о прерванном из-за коронавируса сезоне. Каталонцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

— Мы все хотим играть снова и стать чемпионами на поле, — приводит слова хорвата Goal. — Также понимаю, что если сезон не будет возобновлен, то «Барселона» должна быть объявлена чемпионом. Идеальным вариантом является закончить сезон когда угодно, но лучше с хорошо продуманным планом, особенно с учетом следующего сезона.

«Барселона» опережает «Реал» на два очка.

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