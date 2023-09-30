Рафинья может пропустить матч против «Реала»

Нападающий «Барселоны» Рафинья получил травму в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:0). 26-летний бразилец был заменен на 37-й минуте встречи.

По сообщениям Football Espana, Рафинья пропустит матчи протиу «Порту» и «Гранады». Также он рискует не сыграть против «Реала» в эль-класико 28 октября.

В этом сезоне Рафинья сыграл в 7 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.