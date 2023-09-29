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29 сентября, 23:59

Уилкшир: «Если что-то пойдет не по плану, Захарян может вернуться в Москву»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир уверен, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян сможет закрепиться в испанском клубе.

«Для молодого игрока не так просто сменить страну, все-таки в Испании играют в другой футбол, у Арсена новый тренер. Нужно время, но главное — ментальность и правильный настрой, чтобы преодолеть этот сложный период и показать свой уровень. Если у Арсена реально есть желание, он достигнет успеха. На мой взгляд, у Захаряна есть все для того, чтобы раскрыться в «Реале Сосьедад». Если же что-то пойдет не по плану, он всегда сможет вернуться в Москву. Но Арсен пробыл в Испании еще совсем недолго, чтобы делать какие-то выводы», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян провел в составе «Реала Сосьедад» 3 матча, в общей сложности сыграв 35 минут.

Арсен Захарян. В «Реал Сосьедад» назвали причину, почему Захарян пропустит матч с «Атлетиком»

Источник: РБ Спорт
Арсен Захарян
Люк Уилкшир
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
2
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
3
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
12
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
13
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
14
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
15
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
16
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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