Хави: «У меня завтра день рождения. Не могу смотреть матч «Жирона» — «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Рафинья после победы над «Севильей» (1:0) в матче 8-го тура чемпионата Испании ответил на вопрос, ждет ли он ничью во встрече «Жирона» — «Реал», которая позволит каталонцам сохранить лидерство в таблице.

«Завтра у меня день рождения. Я не могу смотреть этот матч. Это больно. Конечно, я хотел бы ничью, но надеюсь, что победит сильнейший», — цитирует Football Espana Хави.

После победы над «Севильей» каталонцы с 20 очками поднялись на первую строчку в турнирной таблице ла лиги, обогнав «Жирону» (19 очков) и «Реал» (18 очков).