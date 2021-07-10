Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» объявила о переходе Карлеса Аленьи в «Хетафе»

10:12
Карлес Аленья. Фото Instagram
Карлес Аленья. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник Карлес Аленья перешел из «Барселоны» в «Хетафе», сообщает официальный сайт каталонского клуба.

По данному соглашению сине-гранатовые получили возможность обратного выкупа 23-летнего испанского футболиста. «Барселона» также оставляет за собой право на получение 50% от любой будущей продажи игрока.

Аленья является воспитанником «Барселоны». Первую половину минувшего сезона хавбек провел в каталонской команде, где провел пять матчей и не отметился результативными действиями. Вторую половину сезона Аленья выступал на правах аренды за «Хетафе» — принял участие в 22 играх, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Портал transfermarkt оценивает Аленью в 15 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Богиня». Гимнастка Севастьянова показала фото в шикарном платье
Конор Макгрегор — Дастин Порье: дата боя и где смотреть трансляцию бесплатно
Бердыев вместо Черчесова — сомнительное решение. Он два года без работы, оказался не востребован в РПЛ и вряд ли спасет сборную
Макгрегор — Порье: неожиданный прогноз «СЭ» на главный бой UFC 264
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд