«Барселона» объявила о переходе Карлеса Аленьи в «Хетафе»

Полузащитник Карлес Аленья перешел из «Барселоны» в «Хетафе», сообщает официальный сайт каталонского клуба.

По данному соглашению сине-гранатовые получили возможность обратного выкупа 23-летнего испанского футболиста. «Барселона» также оставляет за собой право на получение 50% от любой будущей продажи игрока.

Аленья является воспитанником «Барселоны». Первую половину минувшего сезона хавбек провел в каталонской команде, где провел пять матчей и не отметился результативными действиями. Вторую половину сезона Аленья выступал на правах аренды за «Хетафе» — принял участие в 22 играх, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Портал transfermarkt оценивает Аленью в 15 миллионов евро.