Пуйоль уверен, что Месси способен играть до 38 лет

Бывший капитан и защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль в интервью Mundo Deportivo выразил мнение, что форвард каталонцев Лионель Месси способен играть за сине-гранатовых до 38 лет.

«Почему мы говорим о «Барселоне» без Месси? Лео все еще в клубе, и мы должны стремиться побеждать с ним как можно больше. Сейчас ему 32 года, он заботится о себе и может играть до 38. Все в «Барселоне» с самого начала знали, что он особенный игрок, который продолжает бить рекорды», — приводит слова Пуйоля Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Месси провел 27 матчей за «Барселону», забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи.