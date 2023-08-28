«Барселона» арендует Канселу до лета 2024 года с опцией выкупа

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу станет игроком «Барселоны» в ближайшее время, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонцы арендуют игрока до лета 2024 года с опцией выкупа. Сделка уже закрыта.

Вторую половину сезона-2022/23 Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Защитник сыграл 21 матч за мюнхенцев, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

По окончании соглашения «Бавария» решила не активировать опцию выкупа. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Контракт Канселу с «Ман Сити» действует до лета 2027 года.