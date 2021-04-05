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Президент «Валенсии» и вся команда поддержали Муктара Диакаби

16:17
Акция «Валенсии» в поддержку Диакаби. Фото ФК «Валенсия».
Акция «Валенсии» в поддержку Диакаби. Фото ФК «Валенсия».
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Президент «Валенсии» Анил Мурти 5 апреля выступил с заявлением, которое посвящено инциденту с защитником команды Муктаром Диакаби по ходу матча 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (1:2).

«Мы столкнулись с неприкрытым фактом проявления расизма. Я не могу назвать это как-то иначе. Наш футболист, Муктар Диакаби, подвергся грубым оскорблениям со стороны футболиста «Кадиса». У нас нет причин сомневаться в правдивости слов Диакаби. Такое поведение неприемлемо в современном мире. Мы полностью поддерживаем нашего игрока и сделаем все возможное, чтобы виновные понес заслуженное наказанием», — цитирует Мурти сайт «летучих мышей».

Напомним, матч 29-го тура ла лиги «Кадис» — «Валенсия», который прошел 4 апреля, был прерван на 25 минут из-за расистского скандала. Диакаби обвинил соперника в расизме и покинул поле. Вслед за ним поле покинула вся команда.

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