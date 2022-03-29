Президент «Барселоны» рассказал о переговорах по трансферу нападающего «Лидса»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как проходят переговоры по трансферу нападающего «Лидса» Рафиньи. Агентом бразильца является экс-игрок сине-гранатовых Деку.

«Это правда, что Рафинья — игрок, которого мы хотим видеть в своей команде. Также верно, что его агентом является Деку, с которым у нас очень хорошие отношения. Но я хочу заверить, что Деку способствует этому трансферу не ради денег, клуб не заплатит ему ни цента», — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Рафинья забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Контракт 25-летнего бразильца с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.