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Сегодня, 21:29

Президент «Барселоны» рассказал о переговорах по трансферу нападающего «Лидса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как проходят переговоры по трансферу нападающего «Лидса» Рафиньи. Агентом бразильца является экс-игрок сине-гранатовых Деку.

«Это правда, что Рафинья — игрок, которого мы хотим видеть в своей команде. Также верно, что его агентом является Деку, с которым у нас очень хорошие отношения. Но я хочу заверить, что Деку способствует этому трансферу не ради денег, клуб не заплатит ему ни цента», — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Рафинья забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Контракт 25-летнего бразильца с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ИТБ1 (1.0)

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18%

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ТБ 2.5

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 - : -
2.04 19:30
Сельта – Реал
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
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