Эден Азар пропустит 2-4 недели после операции

Полузащитник «Реала» Эден Азар перенес операцию на ноге, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Операция по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости прошла успешно. Бельгиец уже приступил к восстановлению.

По данным журналиста Goal.com Хорхе Пикона, после операции полузащитник пропустит 2-4 недели.

В этом сезоне 31-летний Азар провел 22 матча за «Реал», забил один гол и отдал две результативные передачи.