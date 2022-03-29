«Бетис» не планирует выкупать Бельерина у «Арсенала»

Будущее защитника «Бетиса» Эктора Бельерина, права на которого принадлежат «Арсеналу», пока находится под вопросом, сообщает ABC Sevilla.

Главный тренер «канониров» Микель Артета ранее заявил, что не заинтересован в защитнике.

Кроме того, спортивный директор «Бетиса» Антонио Кордон сообщил, что клуб не говорил с «Арсеналом» о подписании Бельерина на постоянной основе.

«Мы до сих пор не ведем переговоры с «Арсеналом» и не говорили о будущем. Нам нужно подождать, чтобы увидеть, как мы закончим сезон», — отметил Кордон.

Таким образом, 27-летний защитник летом может вернуться в лондонский клуб.

В нынешнем сезоне он провел за «Бетис» 27 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.