Президент «Барселоны» Хосеп Мариу Бартомеу недоволен тем, как судят «Реал». Он привел в пример матч мадридцев с «Атлетиком» (1:0) в 34-м туре чемпионата Испании.

— Я видел конец второго тайма в Бильбао, — цитирует Бартомеу Muno Deportivo. — У меня неприятное ощущение, потому что это лучшая лига мира, а ВАР оказывает влияние на некоторые результаты. Кажется, что ВАР всегда благоволит одной команде.

Несколько команд пострадали из-за ВАР. Мы говорили с Королевской испанской футбольной федерацией. Система ВАР должна помогать судьям, но мы все видели множество моментов, где система не была справедлива.

За четыре тура до конца чемпионата «Реал» опережает «Барселону» на четыре очка.