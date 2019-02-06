Президент "Барселоны": "Не разговаривал с Неймаром о возвращении в "Барселону", его нет в наших списках"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу развеял слухи о возможном возвращении форварда "ПСЖ" Неймара в каталонский клуб.

– Я никогда не разговаривал по поводу возвращения в "Барселону" ни с Неймаром, ни с его отцом. Мы говорим об игроке "ПСЖ", и я не думаю, что парижский клуб планирует расставаться с таким футболистом, как он. Клуб продолжает готовиться к следующему сезону, но Неймара нет в наших списках.

Ранее в СМИ появилась информации о возможном возвращении бразильского нападающего в "Барселону". В текущем сезоне Неймар сыграл 23 матча за "ПСЖ", в которых забил 20 мячей, а также, отдал 11 результативных передач.