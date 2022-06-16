«Барселона» поборется с «Манчестер Юнайтед» за защитника «Спортинга» Инасиу

Защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу интересен «Барселоне».

Как сообщает издание A Bola, каталонский клуб намерен побороться с «Манчестер Юнайтед» за подписание 20-летнего игрока.

По данным источника, «Спортинг» готов продать защитника за сумму около 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Инасиу забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 45 матчах за португальский клуб. Контракт защитника рассчитан до 30 июня 2026 года.