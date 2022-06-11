Лапорта рассказал, что Дембеле отклонил предложение «Барселоны» о продлении контракта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что нападающий Усман Дембеле не отреагировал на предложение команды о продлении контракта.

«У Дембеле есть предложение от нашей команды, он не принял его. У нас нет ответа», — цитирует Лапорту Sport.es.

В сезоне-2021/22 25-летний форвард забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт Дембеле с каталонцами истекает летом 2022 года.