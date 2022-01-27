Президент «Барселоны» Жоан Лапорта введет ограничения по зарплате в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, Лапорта ограничит зарплаты игрокам, перешедшим в «Барселону» после 30 июня. Потолок зарплат установлен на уровне 10 миллионов евро в год. Игрок, который захочет перейти в каталонский клуб, должен согласиться на эти условия.

Отмечается, что на бонусы игроков данное ограничение не будет распространяются.