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Лапорта ограничит зарплаты игрокам, перешедшим в «Барселону» после 30 июня

Жоан Лапорта введет ограничения по зарплате игроков в «Барселоне»
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта введет ограничения по зарплате в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, Лапорта ограничит зарплаты игрокам, перешедшим в «Барселону» после 30 июня. Потолок зарплат установлен на уровне 10 миллионов евро в год. Игрок, который захочет перейти в каталонский клуб, должен согласиться на эти условия.

Отмечается, что на бонусы игроков данное ограничение не будет распространяются.

Источник: https://www.sport.es/en/news/barca/barca-president-laporta-to-introduce-salary-limit-at-catalan-club-13154576
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
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 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
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 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
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Сельта – Осасуна
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Барселона – Р. Вальекано
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