Защитник «Атлетико» Фелипе сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с «Барселоной»

Защитник «Атлетико» Фелипе сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мадридцев.

32-летний бразилец находится на самоизоляции и соблюдает все рекомендации органов здравоохранения.

Nuestro jugador Felipe ha dado positivo por COVID-19; se encuentra aislado cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.



? https://t.co/EK4msjJYT6 — Atl?tico de Madrid (@Atleti) January 27, 2022

В сезоне-2021/22 Фелипе провел 20 матчей за «Атлетико», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

6 февраля у «Атлетико» запланирован выездной матч 23-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».