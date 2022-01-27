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«Вильярреал» интересуется полузащитником «Боки Хуниорс»

Анна Горшкова
Корреспондент

«Вильярреал» интересуется полузащитником «Боки Хуниорс» Кристианом Мединой.

Как сообщает TyC Sports, 19-летний аргентинец нравится испанскому клубу, но никакого официального предложения пока не было.

В нынешнем сезоне Медина сыграл в составе «Бока Хуниорс» 35 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца 2025 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/mercado-fichajes/mercado-fichajes-directo-hoy-12985206
ФК Бока Хуниорс
ФК Вильярреал
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