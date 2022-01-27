«Вильярреал» интересуется полузащитником «Боки Хуниорс»

«Вильярреал» интересуется полузащитником «Боки Хуниорс» Кристианом Мединой.

Как сообщает TyC Sports, 19-летний аргентинец нравится испанскому клубу, но никакого официального предложения пока не было.

В нынешнем сезоне Медина сыграл в составе «Бока Хуниорс» 35 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца 2025 года.