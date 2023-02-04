«Атлетико» упустил победу в матче с «Хетафе»

«Атлетико» сыграл вничью в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» — 1:1.

В середине второго тайма счет в матче открыл полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа.

Однако в конце встречи «Хетафе» получил право на пенальти, который реализовал форвард Энес Унал.

«Атлетико» остался на четвертом месте с 35 очками, «Хетафе» прервал серию из четырех поражений подряд, но остается в зоне вылета: 19-я строчка, 18 очков.