Президент «Атлетико»: «Никто не приходит на стадион, чтобы убить себя или умереть»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал остановку матча 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико» из-за оказания медицинской помощи болельщикам на «Сан-Мамес». Фанаты гостей подверглись нападению со стороны ультрас баскской команды.

«Эти люди сейчас в больнице, и мы ждем новостей. Никто не приходит на стадион, чтобы убить себя или умереть», — цитирует Football Espana Сересо.

За последние 10 дней было уже три случая, когда болельщикам оказывали помощь на «Сан-Мамес». На прошлой неделе то же самое произошло в матче «Атлетик» — «Жирона».