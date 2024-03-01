«Атлетик» разгромил «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании

«Атлетик» переиграл «Атлетико» в ответном матче полуфинала Кубка Испании — 3:0. Первая встреча также завершилась победой басков со счетом 1:0.

На 13-й минуте форвард Иньяки Уильямс с передачи брата Нико открыл счет, а в конце первого тайма уже сам Нико забил с передачи брата. В начале второй половины Горка Гурусуета довел счет до крупного.

Матч дважды приходилось приостанавливать из-за оказания медицинской помощи болельщикам на трибуне.

В финале «Атлетик» встретится с «Мальоркой», которая в полуфинале по сумме двух встреч обыграла «Реал Сосьедад» (0:0 и 2:1).