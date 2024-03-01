Матч «Атлетик» — «Атлетико» второй раз был прерван из-за медицинской помощи болельщику

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» — «Атлетико» дважды приходилось приостанавливать, чтобы оказать помощь болельщикам на трибунах стадиона «Сан-Мамес».

Сначала на 36-й минуте встречи игра была приостановлена из-за оказания медицинской помощи одному из фанатов, а затем второй тайм начался с задержкой, так как медикам вновь пришлось оказывать помощь зрителю на трибунах.

Это уже третий случай за 10 дней. На прошлой неделе то же самое произошло в матче «Атлетик» — «Жирона».