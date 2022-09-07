Президент «Атлетико» об игровом времени Гризманна: «Я не вмешиваюсь в вопросы состава»
Президент «Атлетико» Энрике Сересо сказал, что не просил тренерский штаб выпускать форварда Антуана Гризманна после 60-й минуты.
«Есть ли приказ выпускать Гризманна после 60-й минуты? Антуан — отличный игрок, и я очень рад, что он с нами. Он замечательный человек, и у меня с ним прекрасные отношения. Я никогда не вмешиваюсь в вопросы состава и подобные вещи», — приводит слова Сересо AS.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб выпускает форварда на замену только после 60-й минуты, чтобы не платить «Барселоне» за него 40 миллионов евро.
Также информировалось, что агент Гризманна предложил «Барселоне» согласиться на меньшую сумму трансфера. «Атлетико» дает за игрока 15 миллионов евро.
В этом сезоне 31-летний Гризманн забил 2 гола в трех четырех матчах ла лиги.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|11-4
|12
|
2
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|11-1
|10
|
3
|Вильярреал
|4
|3
|1
|0
|9-0
|10
|
4
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|
5
|Осасуна
|4
|3
|0
|1
|6-3
|9
|
6
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Р. Сосьедад
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|
8
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|5-1
|7
|
9
|Сельта
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
10
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|6-3
|6
|
11
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|
12
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
13
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|2-8
|4
|
14
|Жирона
|4
|1
|1
|2
|4-4
|4
|
15
|Альмерия
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
16
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
17
|Севилья
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
18
|Эльче
|4
|0
|1
|3
|1-9
|1
|
19
|Хетафе
|4
|0
|1
|3
|2-11
|1
|
20
|Кадис
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
|9.09
|22:00
|
Жирона – Вальядолид
|- : -
|10.09
|15:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
|10.09
|17:15
|
Эспаньол – Севилья
|- : -
|10.09
|19:30
|
Кадис – Барселона
|- : -
|10.09
|22:00
|
Атлетико – Сельта
|- : -
|11.09
|15:00
|
Реал – Мальорка
|- : -
|11.09
|17:15
|
Эльче – Атлетик
|- : -
|11.09
|19:30
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|- : -
|11.09
|22:00
|
Бетис – Вильярреал
|- : -
|12.09
|22:00
|
Альмерия – Осасуна
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Яго Аспас
Сельта
|5
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|4
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Жюль Кунде
Барселона
|2
|
|
Давид Алаба
Реал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|3
|1
|1
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|3
|1
|1
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|3
|1
|1