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7 сентября, 20:18

Президент «Атлетико» об игровом времени Гризманна: «Я не вмешиваюсь в вопросы состава»

Президент «Атлетико» заявил, что не просил тренерский штаб выпускать Гризманна после 60-й минуты
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент «Атлетико» Энрике Сересо сказал, что не просил тренерский штаб выпускать форварда Антуана Гризманна после 60-й минуты.

«Есть ли приказ выпускать Гризманна после 60-й минуты? Антуан — отличный игрок, и я очень рад, что он с нами. Он замечательный человек, и у меня с ним прекрасные отношения. Я никогда не вмешиваюсь в вопросы состава и подобные вещи», — приводит слова Сересо AS.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб выпускает форварда на замену только после 60-й минуты, чтобы не платить «Барселоне» за него 40 миллионов евро.

Также информировалось, что агент Гризманна предложил «Барселоне» согласиться на меньшую сумму трансфера. «Атлетико» дает за игрока 15 миллионов евро.

В этом сезоне 31-летний Гризманн забил 2 гола в трех четырех матчах ла лиги.

Источник: https://as.com/futbol/champions/cerezo-nuestros-delanteros-estan-mas-tiempo-en-el-suelo-que-de-pie-n/
Антуан Гризманн
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