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Сегодня, 14:22

Эрмосо: «Я всегда хотел и всегда хочу быть в «Атлетико»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Защитник «Атлетико» Марио Эрмосо рассказал о своих чувствах к клубу.

«Я никогда не был недоволен ни болельщиками, ни «Атлетико». Это клуб, в котором я всегда хотел и всегда хочу быть. Я считаю, что люди всегда проявляли ко мне привязанность, они всегда проявляли ко мне уважение», — приводит слова Эрмосо GSFN.

27-летний испанец перешел в «Атлетико» в 2019 году из «Эспаньола». Срок контракта футболиста с мадридским клубом истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Эрмосо провел за «Атлетико» 2 матча и забил 1 гол, также на его счету 1 желтая карточка.

Футбол
ФК Атлетико
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1
 Реал 4 4 0 0 11-4 12
2
 Барселона 4 3 1 0 11-1 10
3
 Вильярреал 4 3 1 0 9-0 10
4
 Бетис 4 3 0 1 7-3 9
5
 Осасуна 4 3 0 1 6-3 9
6
 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
7
 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
8
 Атлетик 4 2 1 1 5-1 7
9
 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
10
 Валенсия 4 2 0 2 6-3 6
11
 Мальорка 4 1 2 1 4-3 5
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 3-4 4
13
 Вальядолид 4 1 1 2 2-8 4
14
 Жирона 4 1 1 2 4-4 4
15
 Альмерия 4 1 1 2 4-5 4
16
 Эспаньол 4 1 1 2 4-7 4
17
 Севилья 4 0 1 3 3-8 1
18
 Эльче 4 0 1 3 1-9 1
19
 Хетафе 4 0 1 3 2-11 1
20
 Кадис 4 0 0 4 0-10 0
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9.09 22:00
Жирона – Вальядолид
 - : -
10.09 15:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
10.09 17:15
Эспаньол – Севилья
 - : -
10.09 19:30
Кадис – Барселона
 - : -
10.09 22:00
Атлетико – Сельта
 - : -
11.09 15:00
Реал – Мальорка
 - : -
11.09 17:15
Эльче – Атлетик
 - : -
11.09 19:30
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
11.09 22:00
Бетис – Вильярреал
 - : -
12.09 22:00
Альмерия – Осасуна
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 5
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Барселона

 2
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 2
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 3 1 1
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 3 1 1
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 3 1 1
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