Эрмосо: «Я всегда хотел и всегда хочу быть в «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Марио Эрмосо рассказал о своих чувствах к клубу.

«Я никогда не был недоволен ни болельщиками, ни «Атлетико». Это клуб, в котором я всегда хотел и всегда хочу быть. Я считаю, что люди всегда проявляли ко мне привязанность, они всегда проявляли ко мне уважение», — приводит слова Эрмосо GSFN.

27-летний испанец перешел в «Атлетико» в 2019 году из «Эспаньола». Срок контракта футболиста с мадридским клубом истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Эрмосо провел за «Атлетико» 2 матча и забил 1 гол, также на его счету 1 желтая карточка.