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Представитель Захаряна: «Травма у Арсена уже была, а сейчас только усугубилась»

Константин Белов
Корреспондент
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Представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» отреагировал на травму игрока в первом тайме матча 22-го тура ла лиги с «Райо Вальекано» (0:0). Ранее в пресс-службе испанского клуба сообщили «СЭ», что 20-летнего игрока пришлось заменить по ходу первого тайма из-за растяжения левой лодыжки.

«Он получил повреждение левой лодыжки пару матчей назад, это не новоприобретенная травма. У него она уже была, а сейчас только усугубилась. Скоро будут делать снимки, тогда будет понятно, сколько займет восстановление. Тренерский штаб решал, будет ли Арсен играть сегодня или нет. Он вроде бы тренировался всю неделю и на матч был тейпирован. Но сейчас не надо гадать, нужно пройти медицинский осмотр и пройти курс восстановления», — сказал Голубин «СЭ».

Захарян в этом сезоне провел за баскский клуб 23 матча и отметился 1 результативной передачей.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Райо Вальекано», Захарян получил травму в первом тайме
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
12
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
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26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 0 : 3
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 0 : 0
27.01 18:15
Лас-Пальмас – Реал
 - : -
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 - : -
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
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Сельта – Жирона
 - : -
28.01 18:15
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