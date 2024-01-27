Представитель Захаряна: «Травма у Арсена уже была, а сейчас только усугубилась»

Представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» отреагировал на травму игрока в первом тайме матча 22-го тура ла лиги с «Райо Вальекано» (0:0). Ранее в пресс-службе испанского клуба сообщили «СЭ», что 20-летнего игрока пришлось заменить по ходу первого тайма из-за растяжения левой лодыжки.

«Он получил повреждение левой лодыжки пару матчей назад, это не новоприобретенная травма. У него она уже была, а сейчас только усугубилась. Скоро будут делать снимки, тогда будет понятно, сколько займет восстановление. Тренерский штаб решал, будет ли Арсен играть сегодня или нет. Он вроде бы тренировался всю неделю и на матч был тейпирован. Но сейчас не надо гадать, нужно пройти медицинский осмотр и пройти курс восстановления», — сказал Голубин «СЭ».

Захарян в этом сезоне провел за баскский клуб 23 матча и отметился 1 результативной передачей.