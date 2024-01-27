«Реал» вырвал победу над «Лас-Пальмасом» и вернул себе лидерство в ла лиге

«Реал» на выезде победил «Лас-Пальмас» в матче 22-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Счет в игре открыли хозяева благодаря голу Хавьера Муньоса в начале второго тайма. Гости отыгрались на 65-й минуте после удара Винисиуса Жуниора. За 6 минут до конца основного времени Орельен Тчуамени замкнул подачу с углового от Тони Крооса и принес «Реалу» победу.

Команда Карло Анчелотти одержала 5-ю победу подряд в ла лиге и вернула себе лидерство — 54 очка.

«Лас-Пальмас» с 31 очком — на 8-й строчке таблицы чемпионата Испании.