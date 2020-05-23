Правительство Испании дало разрешение возобновить ла лигу 8 июня

Правительство Испании одобрило предложение возобновить сезон ла лиги, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, с 8 июня.

— Испания сделала то, что требовалось от нее, и сейчас перед нами открываются новые горизонты. Пришло время возобновить многие ежедневные мероприятия. Ла лига вернется 8 июня, — приводит слова заявления председателя правительства Испании Педро Санчеса Marca.

На момент установления паузы лидером турнирной таблицы являлась «Барселона», набравшая 58 очков в 27 матчах. На два очка от каталонского клуба отставал «Реал», третьей в таблице шла «Севилья» (47 очков).