Портал Goal представил итоги голосования на «Золотой мяч» в 2022 году

Портал Goal опубликовал итоги собственного голосования на «Золотой мяч» в 2022 году. Лидером списка стал нападающий «Реала» Карим Бензема. Второе место у форварда «Баварии» Садио Мане. Третье — у нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

В топ-20 не попали форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Вручение «Золотого мяча»-2022 состоится 17 октября.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Карим Бензема («Реал»)

2. Садио Мане («Бавария»)

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

4. Роберт Левандовски («Барселона»)

5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

6. Винисиус Жуниор («Реал»)

7. Лука Модрич («Реал»)

8. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»)

9. Тибо Куртуа («Реал»)

10. Фил Фоден («Манчестер Сити»)

11. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

12. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

13. Кристофер Нкунку («Лейпциг»)

14. Луис Диас («Ливерпуль»)

15. Тьяго Алькантара («Ливерпуль»)

16. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

17. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

18. Родри («Манчестер Сити»)

19. Рияд Махрез («Манчестер Сити»)

20. Рафаэл Леау («Милан»).