«Барселона» интересуется защитником «Арсенала» Бельерином
«Барселона» рассматривает возможность подписания защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.
По данным Mundo Deportivo, клуб начал присматриваться к 27-летнему игроку после того, как упустила возможность приобрести Сесара Аспиликуэта.
Отмечается, что «Барселона» может подписать испанца, если они зарегистрируют все свои новые подписания и завершат сделку по защитнику «Челси» Маркосу Алонсо.
Ранее сообщалось, что Бельерин намерен расторгнуть контракт с «Арсеналом», чтобы вернуться в «Бетис», за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне.
В сезоне-2021/22 защитник сделал 5 голевых передач в 32 матчах за «Бетис». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Его контракт с «Арсеналом» действует до конца июня 2023 года.
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Сельта – Эспаньол
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Барселона – Р. Вальекано
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