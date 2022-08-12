«Барселона» интересуется защитником «Арсенала» Бельерином

«Барселона» рассматривает возможность подписания защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.

По данным Mundo Deportivo, клуб начал присматриваться к 27-летнему игроку после того, как упустила возможность приобрести Сесара Аспиликуэта.

Отмечается, что «Барселона» может подписать испанца, если они зарегистрируют все свои новые подписания и завершат сделку по защитнику «Челси» Маркосу Алонсо.

Ранее сообщалось, что Бельерин намерен расторгнуть контракт с «Арсеналом», чтобы вернуться в «Бетис», за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

В сезоне-2021/22 защитник сделал 5 голевых передач в 32 матчах за «Бетис». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Его контракт с «Арсеналом» действует до конца июня 2023 года.